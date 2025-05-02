Трамп хочет лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет статуса освобожденной от налогов организации. Об этом американский лидер объявил в TruthSocial.
По его мнению, Гарвард заслуживает этого.
15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении собственной политики и поверке студентов. На следующий день американский лидер заявил, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Позднее Трамп говорил, что университет несет в себе угрозу для американской демократии, а также является «антисемитским» и «крайне левым».
Гарвард подал в суд на администрацию США с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства и контракты на $60 млн. The New York Times сообщала, что после отмены грантов ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни. По информации Bloomberg, Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов.