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Трамп хочет лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить Гарвардский университет статуса освобожденной от налогов организации. Об этом американский лидер объявил в TruthSocial.

По его мнению, Гарвард заслуживает этого.

15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении собственной политики и поверке студентов. На следующий день американский лидер заявил, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Позднее Трамп говорил, что университет несет в себе угрозу для американской демократии, а также является «антисемитским» и «крайне левым».

Гарвард подал в суд на администрацию США с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства и контракты на $60 млн. The New York Times сообщала, что после отмены грантов ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни. По информации Bloomberg, Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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