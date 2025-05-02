Трамп хочет лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов

15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении собственной политики и поверке студентов. На следующий день американский лидер заявил, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Позднее Трамп говорил, что университет несет в себе угрозу для американской демократии, а также является «антисемитским» и «крайне левым».