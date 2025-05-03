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Сербского президента отпустили из госпиталя

Ведомости

Президента Сербии Александра Вучича вечером отпустили из госпиталя в Белграде, он чувствует себя лучше. Об этом рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали.

Вучич покинул военно-медицинскую академию в Белграде около 18:00 мск. Мали сообщил сербским СМИ, что говорил с Вучичем и тот передал гражданам, что не сдастся и продолжит работу.

«На день, два, три ему было приказано лежать, отдыхать, что само по себе является проблемой, как вы знаете, но на этот раз он будет дисциплинирован. И я надеюсь на его скорейшее выздоровление», – сказал Мали (цитата по Tanjug).

Мали раскритиковал сообщения в СМИ якобы о том, что Вучич сфальсифицировал недомогание, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом, а затем использовал это как предлог, чтобы избежать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Сербия победит, президент Вучич победит», – сказал министр финансов, назвав подобные комментарии «стервятническими». 

Вучич 3 мая был госпитализирован в Белграде из-за высокого давления. До этого глава государства принял решение вернуться в Сербию из США, где он находился с официальным визитом. В Америке он почувствовал сильную боль в груди. 

9 мая сербского лидера ожидают на параде Победы в Москве, об изменении его планов не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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