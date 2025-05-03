Сербского президента отпустили из госпиталя
Президента Сербии Александра Вучича вечером отпустили из госпиталя в Белграде, он чувствует себя лучше. Об этом рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали.
Вучич покинул военно-медицинскую академию в Белграде около 18:00 мск. Мали сообщил сербским СМИ, что говорил с Вучичем и тот передал гражданам, что не сдастся и продолжит работу.
«На день, два, три ему было приказано лежать, отдыхать, что само по себе является проблемой, как вы знаете, но на этот раз он будет дисциплинирован. И я надеюсь на его скорейшее выздоровление», – сказал Мали (цитата по Tanjug).
Мали раскритиковал сообщения в СМИ якобы о том, что Вучич сфальсифицировал недомогание, чтобы избежать встречи с президентом США Дональдом Трампом, а затем использовал это как предлог, чтобы избежать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Сербия победит, президент Вучич победит», – сказал министр финансов, назвав подобные комментарии «стервятническими».
Вучич 3 мая был госпитализирован в Белграде из-за высокого давления. До этого глава государства принял решение вернуться в Сербию из США, где он находился с официальным визитом. В Америке он почувствовал сильную боль в груди.
9 мая сербского лидера ожидают на параде Победы в Москве, об изменении его планов не сообщалось.