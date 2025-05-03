Врач Вучича назвал причину его госпитализации после поездки в США
Состояние президента Сербии Александра Вучича удовлетворительное, во время визита в США у главы государства поднялось давление, сообщил врач военно-медицинской академии в Белграде Драган Динчич.
Вучич 3 мая был госпитализирован в военно-медицинскую академию. До этого глава государства принял решение вернуться в Сербию из США, где он находился с официальным визитом. Динчич уточнил, что Вучич в Америке почувствовал сильную боль в груди. Сейчас состояние политика удовлетворительное, терапия, которую он принимает в связи с высоким кровяным давлением, была скорректирована.
«Он прошел дополнительную терапию, которая была довольно интенсивной. Врачи в Америке измерили его артериальное давление – 165/98. Это ясно показывает, что артериальное давление до терапии было значительно выше», – приводит слова врача издание «Новости».
По данным сербских СМИ, но прибытии в госпиталь президент не жаловался на здоровье и чувствовал себя хорошо.
Вучич из-за проблем со здоровьем прервал свой визит в США и не смог присутствовать на основных мероприятиях, ради которых приехал в Америку. В частности, не состоялась его встреча с президентом Дональдом Трампом, писало Bloomberg. 9 мая сербского лидера ожидают на параде Победы в Москве, об изменении его планов не сообщалось.