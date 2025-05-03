Врач Вучича назвал причину его госпитализации после поездки в США

Вучич 3 мая был госпитализирован в военно-медицинскую академию. До этого глава государства принял решение вернуться в Сербию из США, где он находился с официальным визитом. Динчич уточнил, что Вучич в Америке почувствовал сильную боль в груди. Сейчас состояние политика удовлетворительное, терапия, которую он принимает в связи с высоким кровяным давлением, была скорректирована.