Вучич прервал поездку в США и попал в больницу

Вучич прервал поездку в США и попал в больницуНа 9 мая сербский президент планировал приехать в Москву
Президент Сербии Александр Вучич прервал свой визит в США и решил вернуться в Белград, где главу государства госпитализировали в военно-медицинскую академию, сообщает Tanjug.
Информацию о госпитализации политику агентству подтвердили в президентской администрации.
Во время визита в США Вучич внезапно почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, напоминает Tanjug. После обследования он решил вернуться в Сербию.
В результате глава государства не смог появиться на мероприятиях, ради которых он прилетел в США. По данным сербских СМИ, во Флориде Вучич успел увидеться с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, после этого самочувствие политика ухудшилось. Bloomberg также пишет, что сербский президент хотел встретиться в США с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами республиканской партии.
Россия рассчитывает, что президент Вучич не поменяет решение приехать на 9 мая в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Ожидается, что в Россию по этому случаю приедут более 20 глав государств и правительств.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также планирует быть в Москве 9 мая, в последние дни неоднократно отменял публичные выступления, что вызвало слухи об ухудшении его здоровья, пишет портал Index. Такая ситуация ставит вопрос о том, «не ищут ли Вучич и Фицо повод не ехать в Россию, учитывая критику и давление со стороны Евросоюза». 14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву.