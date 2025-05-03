Вучич прервал поездку в США и попал в больницу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также планирует быть в Москве 9 мая, в последние дни неоднократно отменял публичные выступления, что вызвало слухи об ухудшении его здоровья, пишет портал Index. Такая ситуация ставит вопрос о том, «не ищут ли Вучич и Фицо повод не ехать в Россию, учитывая критику и давление со стороны Евросоюза». 14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву.