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Вучич прервал поездку в США и попал в больницу

На 9 мая сербский президент планировал приехать в Москву
Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич прервал свой визит в США и решил вернуться в Белград, где главу государства госпитализировали в военно-медицинскую академию, сообщает Tanjug.

Информацию о госпитализации политику агентству подтвердили в президентской администрации.

Во время визита в США Вучич внезапно почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, напоминает Tanjug. После обследования он решил вернуться в Сербию.

В результате глава государства не смог появиться на мероприятиях, ради которых он прилетел в США. По данным сербских СМИ, во Флориде Вучич успел увидеться с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, после этого самочувствие политика ухудшилось. Bloomberg также пишет, что сербский президент хотел встретиться в США с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами республиканской партии.

Россия рассчитывает, что президент Вучич не поменяет решение приехать на 9 мая в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Ожидается, что в Россию по этому случаю приедут более 20 глав государств и правительств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который также планирует быть в Москве 9 мая, в последние дни неоднократно отменял публичные выступления, что вызвало слухи об ухудшении его здоровья, пишет портал Index. Такая ситуация ставит вопрос о том, «не ищут ли Вучич и Фицо повод не ехать в Россию, учитывая критику и давление со стороны Евросоюза». 14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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