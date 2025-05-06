Захарова: ВСУ даже не думали прекращать огонь в пасхальное перемирие

Это второе краткосрочное перемирие, объявленное Путиным за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Тогда глава государства заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Зеленский сразу после объявления Путиным пасхального перемирия дал неоднозначный ответ. Но уже через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. По данным Минобороны, за время пасхального перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений его условий со стороны Украины.