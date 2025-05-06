Захарова: ВСУ даже не думали прекращать огонь в пасхальное перемирие
Режим прекращения огня с Украиной, приуроченный к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая, хотя вооруженные силы Украины (ВСУ) «даже не думали» прекращать боевые действия в период пасхального перемирия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. В случае же нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ».
В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы.
Это второе краткосрочное перемирие, объявленное Путиным за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Тогда глава государства заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Зеленский сразу после объявления Путиным пасхального перемирия дал неоднозначный ответ. Но уже через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. По данным Минобороны, за время пасхального перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений его условий со стороны Украины.