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Захарова: ВСУ даже не думали прекращать огонь в пасхальное перемирие

Ведомости

Режим прекращения огня с Украиной, приуроченный к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая, хотя вооруженные силы Украины (ВСУ) «даже не думали» прекращать боевые действия в период пасхального перемирия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. В случае же нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ».

В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы. 

Это второе краткосрочное перемирие, объявленное Путиным за последний месяц. 19 апреля он объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Тогда глава государства заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.  Зеленский сразу после объявления Путиным пасхального перемирия дал неоднозначный ответ. Но уже через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. По данным Минобороны, за время пасхального перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений его условий со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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