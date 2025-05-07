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Кадры Победы вывели на здание в российском посольстве в Японии

Ведомости

Кадры Победы впервые вывели на здание в российском посольстве в Японии с помощью проекции. Использовались фотографии с Парада Победы в 1945 г., Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и др. Об этом сообщают «РИА Новости». 

Отмечается, что проекцию будут показывать по несколько часов каждый день в период празднования 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в российском посольстве в Японии впервые провели акцию «Сад памяти», приуроченную к тому же торжеству. На территории дипмиссии теперь будут расти саженцы трех российских сортов сирени: «Маршал Жуков», «Мечта» и «Олимпиада Колесникова». 

Посол России в стране Николай Ноздрев рассказал, что в этом году акция проводится в большинстве стран мира по линии посольств «в память о тех, кто принес великую Победу домой». Он пояснил, что сирень ассоциируется с весной, с маем и Днем Победы. В мероприятии также приняли участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Монголии.

При этом в Японии сирень является редким растением. Только в последние пару лет ее можно увидеть в цветочных магазинах в апреле непродолжительное время.

В Москву 9 мая на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры 29 стран. Ожидается три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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