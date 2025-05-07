Кадры Победы вывели на здание в российском посольстве в Японии
Кадры Победы впервые вывели на здание в российском посольстве в Японии с помощью проекции. Использовались фотографии с Парада Победы в 1945 г., Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и др. Об этом сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что проекцию будут показывать по несколько часов каждый день в период празднования 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в российском посольстве в Японии впервые провели акцию «Сад памяти», приуроченную к тому же торжеству. На территории дипмиссии теперь будут расти саженцы трех российских сортов сирени: «Маршал Жуков», «Мечта» и «Олимпиада Колесникова».
Посол России в стране Николай Ноздрев рассказал, что в этом году акция проводится в большинстве стран мира по линии посольств «в память о тех, кто принес великую Победу домой». Он пояснил, что сирень ассоциируется с весной, с маем и Днем Победы. В мероприятии также приняли участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Монголии.
При этом в Японии сирень является редким растением. Только в последние пару лет ее можно увидеть в цветочных магазинах в апреле непродолжительное время.
В Москву 9 мая на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры 29 стран. Ожидается три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Президент РФ Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров.