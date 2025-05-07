Кадры Победы вывели на здание в российском посольстве в Японии

Посол России в стране Николай Ноздрев рассказал, что в этом году акция проводится в большинстве стран мира по линии посольств «в память о тех, кто принес великую Победу домой». Он пояснил, что сирень ассоциируется с весной, с маем и Днем Победы. В мероприятии также приняли участие послы Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Монголии.