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Президент Кубы приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

В начале встречи российский лидер поблагодарил кубинского коллегу за участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также напомнил, что Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом.

«Знаю, что вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом», – добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что текущий визит лидера Кубы совпал с 65-й годовщиной восстановления дипломатических отношений между странами, которое произошло 8 мая 1960 г. Российский лидер попросил передать самые теплые пожелания и привет Раулю Кастро.

Встреча с президентом Кубы стала частью переговорного марафона в Кремле. Ранее Путин провел переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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