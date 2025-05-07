Президент Кубы приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.
В начале встречи российский лидер поблагодарил кубинского коллегу за участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также напомнил, что Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом.
«Знаю, что вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом», – добавил президент РФ.
Путин подчеркнул, что текущий визит лидера Кубы совпал с 65-й годовщиной восстановления дипломатических отношений между странами, которое произошло 8 мая 1960 г. Российский лидер попросил передать самые теплые пожелания и привет Раулю Кастро.
Встреча с президентом Кубы стала частью переговорного марафона в Кремле. Ранее Путин провел переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.