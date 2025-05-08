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Путин и Си заявили о необходимости устранить первопричины кризиса на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования кризиса на Украине нужно устранить его первопричины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

При этом необходимо соблюдение принципов Устава ООН и принципа неделимости безопасности «с учетом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств» в этой области.

«Руководствуясь этим, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира», – указано в заявлении.

Отмечается также, что Москва положительно оценивает «объективную и непредвзятую позицию» Пекина по украинскому вопросу. Россия приветствует стремление китайской стороны играть конструктивную роль в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем. В заявлении обращается внимание на намерение Китая продолжать усилия в рамках «Группы друзей мира» в ООН и на других площадках с целью создания условий для политического урегулирования.

Государственный визит Си в Россию проходит с 7 по 10 мая. 8 мая прошли переговоры Путина и Си в узком и расширенном составах. Всего лидеры двух держав подписали 28 документов. В частности, приняли заявление о глобальной стратегической стабильности.

Планируется, что Си примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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