Путин и Си заявили о необходимости устранить первопричины кризиса на Украине

Отмечается также, что Москва положительно оценивает «объективную и непредвзятую позицию» Пекина по украинскому вопросу. Россия приветствует стремление китайской стороны играть конструктивную роль в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем. В заявлении обращается внимание на намерение Китая продолжать усилия в рамках «Группы друзей мира» в ООН и на других площадках с целью создания условий для политического урегулирования.