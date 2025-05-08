Путин и Си заявили о необходимости устранить первопричины кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования кризиса на Украине нужно устранить его первопричины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Кремля.
При этом необходимо соблюдение принципов Устава ООН и принципа неделимости безопасности «с учетом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств» в этой области.
«Руководствуясь этим, стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира», – указано в заявлении.
Отмечается также, что Москва положительно оценивает «объективную и непредвзятую позицию» Пекина по украинскому вопросу. Россия приветствует стремление китайской стороны играть конструктивную роль в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем. В заявлении обращается внимание на намерение Китая продолжать усилия в рамках «Группы друзей мира» в ООН и на других площадках с целью создания условий для политического урегулирования.
Государственный визит Си в Россию проходит с 7 по 10 мая. 8 мая прошли переговоры Путина и Си в узком и расширенном составах. Всего лидеры двух держав подписали 28 документов. В частности, приняли заявление о глобальной стратегической стабильности.
Планируется, что Си примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.