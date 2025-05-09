Индийская армия объявила о мобилизации резервистов
Индийская армия объявила о мобилизации солдат из добровольческого резерва – территориальной армии – для поддержки операции «Синдур», пишет The New York Times (NYT).
Представители министерства обороны Индии заявили на пресс-конференции, что пакистанские военные предприняли попытку атаковать 36 мест с помощью «300-400» беспилотников, чтобы проверить индийскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Там добавили, что идентифицировали беспилотники как произведенные в Турции, пишет NYT.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам.
В ответ Пакистан атаковал базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. По данным МИД Индии, 16 мирных жителей погибли, 59 получили ранения. После обмена ударами Индия и Пакистан провели воздушный бой, который стал одним из «крупнейших и продолжительных в новейшей истории авиации». По данным СМИ, битва с участием 125 истребителей длилась более часа.