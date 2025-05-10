Индия сообщает о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

10 мая стороны достигли соглашения об остановке боевых действий. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить все боевые действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по местному времени (с 14:30 мск).