Индия сообщает о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Индия сообщает о нарушении Пакистаном режима прекращения огняПВО страны работает в округе Сринагар
Индия отражает атаку беспилотников Пакистана в округе Сринагар в регионе Кашмир. Об этом сообщил главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.
«Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара сейчас отражают атаку», – написал он в X.
The Times of India передает, что в Нагроте пропало электричество, над городом слышны взрывы. Предположительно, в этом районе работает индийская ПВО. Официально Пакистан не заявлял о возобновлении боевых действий. В районе Кашмирской долины также находятся позиции пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление».
10 мая стороны достигли соглашения об остановке боевых действий. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить все боевые действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по местному времени (с 14:30 мск).
Договоренности были достигнуты через три дня после начала индийской операции «Синдур» в ночь на 7 мая. Военная операция стала ответом на теракт боевиков «Кашмирского сопротивления» 22 апреля, при котором погибли 26 туристов. Посредником в переговорах выступили США.
Reuters сообщил вечером 10 мая, что договор Индии и Пакистана о совместном использовании вод реки Инд остается приостановленным, несмотря на решение о прекращении огня.