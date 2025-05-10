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Индия сообщает о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

ПВО страны работает в округе Сринагар
Ведомости

Индия отражает атаку беспилотников Пакистана в округе Сринагар в регионе Кашмир. Об этом сообщил главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

«Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара сейчас отражают атаку», – написал он в X.

The Times of India передает, что в Нагроте пропало электричество, над городом слышны взрывы. Предположительно, в этом районе работает индийская ПВО. Официально Пакистан не заявлял о возобновлении боевых действий. В районе Кашмирской долины также находятся позиции пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление».

10 мая стороны достигли соглашения об остановке боевых действий. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить все боевые действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по местному времени (с 14:30 мск).

Договоренности были достигнуты через три дня после начала индийской операции «Синдур» в ночь на 7 мая. Военная операция стала ответом на теракт боевиков «Кашмирского сопротивления» 22 апреля, при котором погибли 26 туристов. Посредником в переговорах выступили США.

Reuters сообщил вечером 10 мая, что договор Индии и Пакистана о совместном использовании вод реки Инд остается приостановленным, несмотря на решение о прекращении огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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