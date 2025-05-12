Трамп объявил об освобождении американского заложника из плена «Хамаса»
Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении из плена «Хамаса» израильского солдата, гражданина США по имени Идан Александр, которого ранее считали погибшим.
«Я очень рад объявить, что Идан Александр – американский гражданин, которого до недавнего времени почти все считали погибшим, – будет освобожден примерно через два часа и это произойдет на глазах у Стива Уиткоффа, который проделал потрясающую работу», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что родители Александра очень счастливы.
«Как вы знаете, Александр – единственный американский гражданин, захваченный и удерживаемый в заложниках Хамаса с 7 октября 2023 г., и теперь он возвращается домой к родителям. Это действительно отличная новость. Для меня лично – очень важная», – сказал он.
Трамп похвалил Уиткоффа за его умение заключать сделки и его «особенную личность и особый подход».
«Хотя он изначально знал совсем немного о сути вопроса – как, впрочем, и большинство – он освоился буквально за два часа и проявил себя блестяще. Поэтому я хочу поблагодарить Стива», – добавил американский президент.
Чуть позже палестинское радикальное движение «Хамас» объявило об освобождении заложника с гражданством США и Израиля.