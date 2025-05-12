Трамп объявил об освобождении американского заложника из плена «Хамаса»

«Я очень рад объявить, что Идан Александр – американский гражданин, которого до недавнего времени почти все считали погибшим, – будет освобожден примерно через два часа и это произойдет на глазах у Стива Уиткоффа, который проделал потрясающую работу», – сказал Трамп.