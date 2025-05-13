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Турция не располагает данными о планах Трампа посетить Стамбул 15 мая

Ведомости

Турция не располагает информацией о планах президента США Дональда Трампа приехать 15 мая в Стамбул на возможные переговоры России и Украины. Об этом заявил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что данные о планах Трампа лучше запросить у американской стороны.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на поиск «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский подтвердил, что лично примет участие в переговорах.

12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Президент Украины выразил надежду, что американский лидер все-таки будет присутствовать на встрече 15 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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