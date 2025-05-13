Турция не располагает данными о планах Трампа посетить Стамбул 15 мая
Турция не располагает информацией о планах президента США Дональда Трампа приехать 15 мая в Стамбул на возможные переговоры России и Украины. Об этом заявил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.
Собеседник агентства добавил, что данные о планах Трампа лучше запросить у американской стороны.
11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на поиск «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский подтвердил, что лично примет участие в переговорах.
12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Президент Украины выразил надежду, что американский лидер все-таки будет присутствовать на встрече 15 мая.