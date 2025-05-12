Зеленский подтвердил свое участие в переговорах с Россией в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах с Россией в Турции. Об этом он написал в своем Telegram-канале после заявления президента США Дональда Трампа о возможном визите в Стамбул.
«Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», – написал Зеленский. Он выразил надежду, что Трамп все-таки будет на встрече в Турции.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.