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Зеленский подтвердил свое участие в переговорах с Россией в Турции

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах с Россией в Турции. Об этом он написал в своем Telegram-канале после заявления президента США Дональда Трампа о возможном визите в Стамбул.

«Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», – написал Зеленский. Он выразил надежду, что Трамп все-таки будет на встрече в Турции.

Ранее Трамп заявил, что может отправиться в Стамбул 15 мая. Он отметил, что возможная встреча Украины и России в четверг может принести положительные результаты, и выразил уверенность в личном участии лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Зеленского.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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