Зеленский подтвердил свое участие в переговорах с Россией в Турции

«Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», – написал Зеленский. Он выразил надежду, что Трамп все-таки будет на встрече в Турции.