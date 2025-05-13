В Эстонии задержали подростков, осквернивших памятник советским воинам

«Бронзовый солдат» был установлен в честь советских воинов, павших при освобождении Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Мемориал был воздвигнут в 1947 г. рядом с братской могилой, куда в 1945 г. были перезахоронены останки 13 солдат. В 2007 г. эстонские власти приняли решение перенести памятник из центра Таллина на Военное кладбище. Этот шаг вызвал широкий общественный резонанс.