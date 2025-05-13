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В Эстонии задержали подростков, осквернивших памятник советским воинам

Ведомости

В Эстонии задержаны подростки, причастные к осквернению монумента советским воинам-освободителям в Таллине. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на начальницу Ида-Харьюского отделения полиции Инну Тоатер.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Фигуру солдата испачкали белой краской, а на монументе по обе стороны от нее появились надписи на эстонском языке: «участник депортаций».

На следующий день началась очистка памятника. Городские власти отметили, что это не первый случай вандализма в отношении монумента.

«Бронзовый солдат» был установлен в честь советских воинов, павших при освобождении Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Мемориал был воздвигнут в 1947 г. рядом с братской могилой, куда в 1945 г. были перезахоронены останки 13 солдат. В 2007 г. эстонские власти приняли решение перенести памятник из центра Таллина на Военное кладбище. Этот шаг вызвал широкий общественный резонанс.

23 апреля сообщалось, что во Львове начались работы по переносу мемориала «Холм славы». Комплекс считается одним из крупнейших памятников советским воинам на западе Украины. Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эксгумация захоронений советских солдат свидетельствует об античеловеческой сущности властей в Киеве.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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