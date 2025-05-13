Действие запрета переговоров с РФ не распространяется на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действие указа о запрете на переговоры с Россией его самого не касается. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, которую транслирует его офис.
«Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал», – заявил он.
Как сообщало украинское интернет-издание «Страна», Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин «боится прямых переговоров» с ним. При этом глава Украины отказывается отменить свой указ о запрете переговоров с Путиным.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения российской стороной полного прекращения огня с 12 мая. Позднее глава Украины заявил, что лично примет участие в переговорах.