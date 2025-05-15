Anadolu: делегации РФ, Украины и США встретятся 16 мая в Стамбуле
Отмечается, что делегацию США будет представлять госсекретарь страны Марко Рубио.
При этом, как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Турции, решений о четырехсторонних переговорах представителей Турции, России, Украины и США «еще нет».
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ранее ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.
В состав российской делегации включены помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Помимо него в состав украинской группы вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, Минобороны, Службы безопасности Украины, а также разведывательных и юридических структур. В частности, среди участников: первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.