Anadolu: делегации РФ, Украины и США встретятся 16 мая в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая, сообщал ранее ТАСС. «Коммерсантъ» сообщал, что переговорщики от делегаций обеих стран прибудут на место встречи 15 мая, но сами переговоры будут на следующий день.