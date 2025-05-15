Рубио не примет участия в переговорах с делегацией России в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет участвовать в пятничных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, передает CNN.



Глава американской дипломатии отметил, что надежд на значительный прорыв на текущем этапе у него немного. Он также подчеркнул, что реальный прогресс возможен только при прямом диалоге между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.