Рубио не примет участия в переговорах с делегацией России в Стамбуле
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет участвовать в пятничных переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, передает CNN.
Глава американской дипломатии отметил, что надежд на значительный прорыв на текущем этапе у него немного. Он также подчеркнул, что реальный прогресс возможен только при прямом диалоге между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Он подтвердил, что лично встретится с украинской делегацией и министром иностранных дел Украины, тогда как контакты с российской стороной будут происходить через других участников команды.
Госсекретарь отметил, что присутствует в Турции в рамках встречи НАТО, но США приняли решение направить делегацию из-за риска прямого контакта между российскими и украинскими переговорщиками. При этом, по его словам, состав российской делегации оказался менее представительным, чем ожидалось.
Рубио прибыл в Анкару 15 мая. Он сообщал, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. В Турции также находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. По информации телеканала CGTN Europe, Уиткофф и Рубио 16 мая отправятся в Стамбул.