Der Spiegel: в офисе Зеленского царит паника в связи с переговорами с РФ
В администрации лидера Украины Владимира Зеленского нарастает паника в связи с приближающимися переговорами с Россией, пишет Der Spiegel со ссылкой на слова советника президента.
«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», – сказал он.
Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не разделяет позицию Зеленского в вопросе конфликта с Россией и торопит в подписании мирного договора. Украинский лидер вынужден подстраиваться под Вашингтон. Он согласился с требованиями Трампа о немедленных переговорах. Der Spiegel назвало его водителем, «который видит в тумане крутой поворот и поворачивает», говоря, что у Зеленского не было другого выбора.
Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск. ТАСС уточнил, что встреча начнется с приветствия Турции.
Россию на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.