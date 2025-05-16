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Der Spiegel: в офисе Зеленского царит паника в связи с переговорами с РФ

Ведомости

В администрации лидера Украины Владимира Зеленского нарастает паника в связи с приближающимися переговорами с Россией, пишет Der Spiegel со ссылкой на слова советника президента.

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», – сказал он.

Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не разделяет позицию Зеленского в вопросе конфликта с Россией и торопит в подписании мирного договора. Украинский лидер вынужден подстраиваться под Вашингтон. Он согласился с требованиями Трампа о немедленных переговорах. Der Spiegel назвало его водителем, «который видит в тумане крутой поворот и поворачивает», говоря, что у Зеленского не было другого выбора.

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции состоятся в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск. ТАСС уточнил, что встреча начнется с приветствия Турции.

Россию на встрече представят помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Среди участников: первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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