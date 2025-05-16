Der Spiegel: в офисе Зеленского царит паника в связи с переговорами с РФ

Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не разделяет позицию Зеленского в вопросе конфликта с Россией и торопит в подписании мирного договора. Украинский лидер вынужден подстраиваться под Вашингтон. Он согласился с требованиями Трампа о немедленных переговорах. Der Spiegel назвало его водителем, «который видит в тумане крутой поворот и поворачивает», говоря, что у Зеленского не было другого выбора.