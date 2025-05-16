BBC: представитель госдепартамента Энтон встретится с Мединским в Стамбуле

Россию на встрече представят Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров. В состав украинской группы также вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, службы безопасности Украины, разведывательных и юридических структур. В частности, первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.