BBC: представитель госдепартамента Энтон встретится с Мединским в Стамбуле
Директор по политическому планированию госдепартамента Майкл Энтон проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.
В материале говорится, что Энтон не будет принимать участия в трехсторонней встрече делегации России, Украины и Турции.
Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции ожидаются в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск. Мединский говорил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинских переговорщиков с 10:00 мск.
Россию на встрече представят Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров. В состав украинской группы также вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, службы безопасности Украины, разведывательных и юридических структур. В частности, первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.