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BBC: представитель госдепартамента Энтон встретится с Мединским в Стамбуле

Ведомости

Директор по политическому планированию госдепартамента Майкл Энтон проведет отдельную встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Энтон не будет принимать участия в трехсторонней встрече делегации России, Украины и Турции.

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и Турции ожидаются в Стамбуле 16 мая в 12:00 мск. Мединский говорил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинских переговорщиков с 10:00 мск.

Россию на встрече представят Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров. В состав украинской группы также вошли высокопоставленные представители министерства иностранных дел, минобороны, службы безопасности Украины, разведывательных и юридических структур. В частности, первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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