Россия и Украина начали переговоры в Стамбуле

Россия и Украина начали переговоры в СтамбулеЭто первая встреча с весны 2022 года
Российская и украинская делегации начали первые за три года переговоры по урегулированию военного конфликта. Встреча проходит в турецком Стамбуле.
Москву на переговорах представляют: помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра обороны России Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
Со стороны Киева: министр обороны страны Рустем Умеров (глава делегации), первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др. Всего в составе украинской переговорной группы – более 10 высокопоставленных чиновников и военных.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал выступление с приветственным словом. Он заявил, что эта встреча определит будущую встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Встреча проходит впервые с весны 2022 г. Три года назад Киев вышел из переговоров, а Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. 13 мая этого года Зеленский заявил, что действие указа о запрете переговоров с РФ его самого не касается.