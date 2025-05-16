Россия и Украина начали переговоры в Стамбуле

Встреча проходит впервые с весны 2022 г. Три года назад Киев вышел из переговоров, а Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. 13 мая этого года Зеленский заявил, что действие указа о запрете переговоров с РФ его самого не касается.