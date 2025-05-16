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Россия и Украина начали переговоры в Стамбуле

Это первая встреча с весны 2022 года
Ведомости

Российская и украинская делегации начали первые за три года переговоры по урегулированию военного конфликта. Встреча проходит в турецком Стамбуле.

Москву на переговорах представляют: помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра обороны России Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.

Со стороны Киева: министр обороны страны Рустем Умеров (глава делегации), первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др. Всего в составе украинской переговорной группы – более 10 высокопоставленных чиновников и военных.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал выступление с приветственным словом. Он заявил, что эта встреча определит будущую встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча проходит впервые с весны 2022 г. Три года назад Киев вышел из переговоров, а Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. 13 мая этого года Зеленский заявил, что действие указа о запрете переговоров с РФ его самого не касается.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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