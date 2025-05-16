Фидан: переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине
Турция искренне верит, что первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в своей вступительной речи перед переговорами Москвы и Киева.
«Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведёт к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать», – указал Фидан.
Министр отметил важность того, чтобы прекращение огня было достигнуто как можно скорее. По его словам, у сторон есть возможность добиться перемирия путем переговоров. В Турции считают важным, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и американский глава Дональд Трамп.
16 мая российская и украинская делегации начали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходит в Стамбуле.
Россию на переговорах представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др. В составе делегации Украины министр обороны страны Рустем Умеров, первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.