Фидан: переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине

Турция искренне верит, что первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в своей вступительной речи перед переговорами Москвы и Киева.