Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершились
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, встреча продлилась около 1 часа 50 минут. Она проходила без прессы. Собеседник агентства уточнил, что в ходе переговоров делегации России и Украины говорили на русском языке.
Россию на переговорах представили помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
С украинской стороны во встрече приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что российские переговорщики находятся на постоянной связи с главой государства Владимиром Путиным. Он получает всю информацию в режиме онлайн.