Путин на следующей неделе вручит госнаграды в Кремле
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни вручит государственные награды в Кремле и проведет заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На следующей неделе у президента также запланировано совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ. Кроме того, «не исключена» поездка Путина в один российских регионов, добавил Зарубин.
Ожидается также визит в Россию с 19 по 22 мая вице-премьера КНР Чжана Гоцина. Сообщалось, что китайский вице-премьер прибудет в РФ по приглашению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера Юрия Трутнева.