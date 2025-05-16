Вице-премьер Китая приедет в Россию 19 мая

7 мая в Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. На следующий день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась 3,5 часа. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе в узком и расширенном форматах, а также подписали несколько документов. 9 мая Си стал гостем масштабного парада на Красной площади в Москве, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.