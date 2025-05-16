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Вице-премьер Китая приедет в Россию 19 мая

Ведомости

Вице-премьер КНР Чжан Гоцин посетит Россию с 19 по 22 мая. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает «РИА Новости».

По его словам, китайский вице-премьер прибудет в Россию по приглашению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полномочного представителя российского главы в ДФО Юрия Трутнева.

7 мая в Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. На следующий день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась 3,5 часа. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе в узком и расширенном форматах, а также подписали несколько документов. 9 мая Си стал гостем масштабного парада на Красной площади в Москве, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что поездка председателя КНР в Россию завершилась «полным успехом» и укрепила стратегическое партнерство между Москвой и Пекином. Он отметил, что этот визит имел «большое историческое значение» и стал важным вкладом в формирование многополярного мира.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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