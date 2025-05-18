Посольство США опровергло сообщения о планах по переселению палестинцев в Ливию
Посольство США в Ливии опровергло распространяющиеся в соцсетях сообщения о якобы существующих планах по переселению палестинских беженцев в североафриканскую страну, сообщает Reuters.
В официальном заявлении дипмиссии подчеркивается: «посольство Соединенных Штатов в Ливии не ведет и не планирует каких-либо переговоров о переселении палестинцев в Ливию. Распространяемая информация является абсолютно ложной».
Источники агентства из числа ливийских чиновников подтвердили, что официальных обсуждений по этому вопросу не ведется. Тем не менее, слухи вызвали волну возмущения в социальных сетях, где многие ливийские пользователи выразили протест против подобных планов.
После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия фактически раскололась на две части: запад страны контролирует признанное ООН правительство национального согласия, а восток – Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным ООН, в стране насчитывается около 300 000 внутренне перемещенных лиц.
«Введение дополнительной группы беженцев в текущих условиях могло бы дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию», – заявил Reuters политолог из Университета Триполи Мухаммед аль-Сенасси.
В последние месяцы несколько арабских стран уже опровергали аналогичные слухи о возможном массовом переселении палестинцев на их территории.
16 мая NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа работает над перемещением порядка 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию.