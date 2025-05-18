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Посольство США опровергло сообщения о планах по переселению палестинцев в Ливию

Ведомости

Посольство США в Ливии опровергло распространяющиеся в соцсетях сообщения о якобы существующих планах по переселению палестинских беженцев в североафриканскую страну, сообщает Reuters.

В официальном заявлении дипмиссии подчеркивается: «посольство Соединенных Штатов в Ливии не ведет и не планирует каких-либо переговоров о переселении палестинцев в Ливию. Распространяемая информация является абсолютно ложной».

Источники агентства из числа ливийских чиновников подтвердили, что официальных обсуждений по этому вопросу не ведется. Тем не менее, слухи вызвали волну возмущения в социальных сетях, где многие ливийские пользователи выразили протест против подобных планов.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия фактически раскололась на две части: запад страны контролирует признанное ООН правительство национального согласия, а восток – Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным ООН, в стране насчитывается около 300 000 внутренне перемещенных лиц.

«Введение дополнительной группы беженцев в текущих условиях могло бы дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию», – заявил Reuters политолог из Университета Триполи Мухаммед аль-Сенасси.

В последние месяцы несколько арабских стран уже опровергали аналогичные слухи о возможном массовом переселении палестинцев на их территории.

16 мая NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа работает над перемещением порядка 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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