Путин рассказал о выборе своего профессионального пути
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем профессиональном выборе, отметив, что стремление служить стране сформировалось у него с ранних лет. Об этом он рассказал во время встречи с учениками новой музыкальной школы в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи.
По его словам, как и многие мальчики, он в детстве мечтал о героических профессиях – стать, например, летчиком. Однако со временем интерес сместился к более глубокому пониманию роли человека, посвятившего себя служению Родине.
«Меня очень привлекало то, как живут люди, посвящающие свою жизнь своей стране. От этого и возникло желание работать во внешней разведке», – отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что осознанный выбор дела жизни делает ее не только интересной, но и результативной. Он пожелал молодежи найти такое занятие, которому они смогут посвятить себя полностью, и через это добиться успеха и удовлетворения.
Ранее президент Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Целью создания группы обозначено обеспечение взаимодействия органов власти и образовательных учреждений при разработке инструментов реализации госполитики в сфере воспитания детей и молодежи. Кроме того, участники группы будут готовить предложения Путину, анализировать перспективные программы, а также определять меры для создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях.