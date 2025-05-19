Путин рассказал о выборе своего профессионального пути

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем профессиональном выборе, отметив, что стремление служить стране сформировалось у него с ранних лет. Об этом он рассказал во время встречи с учениками новой музыкальной школы в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи.