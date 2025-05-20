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Медведев ответил на вопрос о доверии Трампу фразой из «17 мгновений весны»

Ведомости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев процитировал фразу персонажа Генриха Мюллера из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» для описания доверия к президенту США Дональду Трампу. Об этом зампред Совбеза заявил в ходе пресс-подхода на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».

«Мюллер говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации [доверия Трампу]. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то,что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы», – сказал он.

В январе этого года, через неделю после вступления Трампа в должность президента США, Медведев заявил, что Трамп не сможет обмануть Россию. До этого Медведев назвал сомнительными быстрые успехи избранного президента Трампа в урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем в мае Медведев заявил, что Трамп «доломал» Киев расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми: «Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны».

Он говорил, что рейтинги Трампа на фоне введения масштабных тарифов на товары других стран ушли вниз, поскольку «глубинное государство» оказывает ему ожесточенное сопротивление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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