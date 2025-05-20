Медведев ответил на вопрос о доверии Трампу фразой из «17 мгновений весны»

«Мюллер говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации [доверия Трампу]. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то,что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы», – сказал он.