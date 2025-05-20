Медведев ответил на вопрос о доверии Трампу фразой из «17 мгновений весны»
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев процитировал фразу персонажа Генриха Мюллера из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» для описания доверия к президенту США Дональду Трампу. Об этом зампред Совбеза заявил в ходе пресс-подхода на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».
«Мюллер говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации [доверия Трампу]. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то,что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы», – сказал он.
Вместе с тем в мае Медведев заявил, что Трамп «доломал» Киев расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми: «Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны».
Он говорил, что рейтинги Трампа на фоне введения масштабных тарифов на товары других стран ушли вниз, поскольку «глубинное государство» оказывает ему ожесточенное сопротивление.