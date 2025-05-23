Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников в небе над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над 13 регионами России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 22 мая, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников – 24 – были уничтожены над Московским регионом. Еще 22 БПЛА ликвидированы в Крыму и 18 – в Тульской области. 11 беспилотников российские военные сбили в небе над Курской областью, по восемь – над Орловской и Брянской. Шесть БПЛА нейтрализовано над Рязанской, пять – над Калужской, по три – над Белгородской и Ивановской. Два беспилотника силы ПВО уничтожили над Владимирской областью и по одному – над Воронежской и Липецкой областями.
В условиях усилившихся атак со стороны Киева Росавиация вводит ограничения на работу аэропортов. До утра 23 мая мера действовала в аэропортах Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Костромы («Сокеркино»), Тамбова («Донское») и Ярославля («Туношна»). Минувшей ночью также была ограничена работа московских аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».
20 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что интенсивность украинских ударов по гражданским объектам РФ не уменьшилась после начавшегося в Стамбуле переговорного процесса.