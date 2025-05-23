Силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников в небе над Россией

Наибольшее число беспилотников – 24 – были уничтожены над Московским регионом. Еще 22 БПЛА ликвидированы в Крыму и 18 – в Тульской области. 11 беспилотников российские военные сбили в небе над Курской областью, по восемь – над Орловской и Брянской. Шесть БПЛА нейтрализовано над Рязанской, пять – над Калужской, по три – над Белгородской и Ивановской. Два беспилотника силы ПВО уничтожили над Владимирской областью и по одному – над Воронежской и Липецкой областями.