Reuters: Трамп сокращает штат СНБ в рамках масштабной реструктуризации
Численность Совета нацбезопасности США может уменьшиться до 50 человек после начавшихся 23 мая увольнений президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом. Свои рабочие места потеряли уже десятки чиновников.
По данным издания, во вторую половину дня были уволены сотрудники, «занимающиеся наиболее важными геополитическими вопросами от Украины до Кашмира». Источники предполагают, что реструктуризация сильно снизит влияние органа на политику государства и превратит его в небольшую организацию, сосредоточенную «больше на реализации повестки дня президента, чем на ее формировании».
Телеканал CNN сообщал, что количество увольнений уже превысило сотню. По словам одного из анонимных источников издания, сотрудники получили письмо, в котором им давалось «30 минут, чтобы убрать свои столы». Если чиновников не было на рабочем месте, с ними договаривались о времени, в которое они могут забрать свои вещи.
В начале мая Трамп объявил об отставке его советника по национальной безопасности Майка Уолтца – он стал представителем США в ООН. Его место занял госсекретарь Марко Рубио, теперь он совмещает обе должности. Уолтц начал терять влияние в Белом доме после скандала с утечкой из чата Signal. Тогда журналист Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.