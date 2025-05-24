Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Reuters: Трамп сокращает штат СНБ в рамках масштабной реструктуризации

Ведомости

Численность Совета нацбезопасности США может уменьшиться до 50 человек после начавшихся 23 мая увольнений президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом. Свои рабочие места потеряли уже десятки чиновников.

По данным издания, во вторую половину дня были уволены сотрудники, «занимающиеся наиболее важными геополитическими вопросами от Украины до Кашмира». Источники предполагают, что реструктуризация сильно снизит влияние органа на политику государства и превратит его в небольшую организацию, сосредоточенную «больше на реализации повестки дня президента, чем на ее формировании».

Телеканал CNN сообщал, что количество увольнений уже превысило сотню. По словам одного из анонимных источников издания, сотрудники получили письмо, в котором им давалось «30 минут, чтобы убрать свои столы». Если чиновников не было на рабочем месте, с ними договаривались о времени, в которое они могут забрать свои вещи.

В начале мая Трамп объявил об отставке его советника по национальной безопасности Майка Уолтца – он стал представителем США в ООН. Его место занял госсекретарь Марко Рубио, теперь он совмещает обе должности. Уолтц начал терять влияние в Белом доме после скандала с утечкой из чата Signal. Тогда журналист Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных