Reuters: Трамп сокращает штат СНБ в рамках масштабной реструктуризации

Телеканал CNN сообщал, что количество увольнений уже превысило сотню. По словам одного из анонимных источников издания, сотрудники получили письмо, в котором им давалось «30 минут, чтобы убрать свои столы». Если чиновников не было на рабочем месте, с ними договаривались о времени, в которое они могут забрать свои вещи.