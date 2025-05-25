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Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни Дудаева

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о персональных и экономических ограничениях, под которые попали в том числе помощник главы Чечни Ахмед Дудаев и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.

Ограничения введены также в отношении сына экс-президента «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева Александра. В мае сообщалось о его задержании в Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Богуслаев обвиняется в помощи экс-главе «Мотор сич» в незаконном присвоении контрольного пакета акций компании и его перепродаже за $650 млн.

Зеленский ранее утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Под ограничения в мае также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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