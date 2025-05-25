Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни Дудаева

Ограничения введены также в отношении сына экс-президента «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева Александра. В мае сообщалось о его задержании в Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Богуслаев обвиняется в помощи экс-главе «Мотор сич» в незаконном присвоении контрольного пакета акций компании и его перепродаже за $650 млн.