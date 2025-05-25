Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни Дудаева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о персональных и экономических ограничениях, под которые попали в том числе помощник главы Чечни Ахмед Дудаев и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.
Ограничения введены также в отношении сына экс-президента «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева Александра. В мае сообщалось о его задержании в Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Богуслаев обвиняется в помощи экс-главе «Мотор сич» в незаконном присвоении контрольного пакета акций компании и его перепродаже за $650 млн.
Зеленский ранее утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Под ограничения в мае также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.