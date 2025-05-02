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Сына бывшего главы «Мотор сич» задержали в Монако по запросу СБУ

Ведомости

Сын бывшего главы предприятия «Мотор сич» Александр Богуслаев задержан в Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Александр Богуслаев обвиняется в помощи экс-главе «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву в незаконном присвоении контрольного пакета акций компании и его перепродаже за $650 млн. По данным следствия, Александра задержали правоохранители Франции и Монако. В ходе расследования проведены обыски на его прибрежной вилле в Монако и в помещениях в Запорожье.

Следователи СБУ сообщили сыну главы компании о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В апреле 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских граждан и компаний. Под ограничительные меры попали 33 физлица из 225 компаний из России. В список также вошли граждане Украины, в том числе Вячеслав Богуслаев.

В ноябре 2022 г. издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку писало, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, включая «Мотор сич». Позже это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он уточнил, что после завершения боевых действий активы могут быть возвращены владельцам либо же им будет возмещена их стоимость.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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