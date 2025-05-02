Сына бывшего главы «Мотор сич» задержали в Монако по запросу СБУ

В ноябре 2022 г. издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку писало, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, включая «Мотор сич». Позже это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он уточнил, что после завершения боевых действий активы могут быть возвращены владельцам либо же им будет возмещена их стоимость.