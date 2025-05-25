В «Грузинской мечте» назвали надругательство над флагом России провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему. Дипломат подчеркнула, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. По ее словам, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать данный инцидент.