В «Грузинской мечте» назвали надругательство над флагом России провокацией
Надругавшийся над флагом России грузинский певец совершил целенаправленную провокацию, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.
По его словам, речь идет о спланированной акции, «за которую, скорее всего, были уплачены деньги». Политик отметил, что провокация могла быть связана с празднованием дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая.
«То, что мы увидели в одном из видео, не похоже на поведение грузинского мужчины», – написал Самхарадзе в социальных сетях (цитата по ТАСС).
25 мая в социальных сетях появились видео, на которых Гецадзе в ходе выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем он поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему. Дипломат подчеркнула, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. По ее словам, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать данный инцидент.