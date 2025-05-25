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В «Грузинской мечте» назвали надругательство над флагом России провокацией

Ведомости

Надругавшийся над флагом России грузинский певец совершил целенаправленную провокацию, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.

По его словам, речь идет о спланированной акции, «за которую, скорее всего, были уплачены деньги». Политик отметил, что провокация могла быть связана с празднованием дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

«То, что мы увидели в одном из видео, не похоже на поведение грузинского мужчины», – написал Самхарадзе в социальных сетях (цитата по ТАСС).

25 мая в социальных сетях появились видео, на которых Гецадзе в ходе выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем он поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему. Дипломат подчеркнула, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. По ее словам, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать данный инцидент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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