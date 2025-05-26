Русский дом в Сирии приостановил деятельность

Русский дом в Сирии приостановил деятельностьПричиной стала смена власти, объяснили в Россотрудничестве
Деятельность Русского дома в Сирии пока приостановлена. Об этом сообщил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. <...> Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу», – сказал он.
Примаков добавил, что пока прекратился и набор студентов из Сирии из-за трудностей идентификации человека и проверки их документов. Квота правительства РФ набирается за счет сирийских студентов, которые уже учатся в России и собираются перейти на следующий этап обучения. Кандидатуры тех сирийцев, которые находятся вне своей страны, также рассматриваются.
17 февраля в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с Примаковым. Главной темой встречи стала совместная работа Фонда Росконгресс и Россотрудничества. Стороны договорились о системном взаимодействии по контентному наполнению Русских домов в зарубежных странах. Кобяков тогда отмечал, что Русские дома – это места, «напоминающие о Родине всем российским гражданам, проживающим за рубежом, их точки притяжения, которые позволяют быть в курсе событий, происходящих в России».
6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Глава Россотрудничества подтвердил получение ноты и заявил, что власти Азербайджана потребовали от Русского дома в Баку освободить помещение в течение 1,5 месяца. Примаков подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.
8 декабря 2024 г. сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Башара Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны. 28 января делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск. Это был первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.