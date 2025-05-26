Русский дом в Сирии приостановил деятельность

17 февраля в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с Примаковым. Главной темой встречи стала совместная работа Фонда Росконгресс и Россотрудничества. Стороны договорились о системном взаимодействии по контентному наполнению Русских домов в зарубежных странах. Кобяков тогда отмечал, что Русские дома – это места, «напоминающие о Родине всем российским гражданам, проживающим за рубежом, их точки притяжения, которые позволяют быть в курсе событий, происходящих в России».