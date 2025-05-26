Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Русский дом в Сирии приостановил деятельность

Причиной стала смена власти, объяснили в Россотрудничестве
Наталья Захарова
Андрей Лузик / ТАСС
Андрей Лузик / ТАСС

Деятельность Русского дома в Сирии пока приостановлена. Об этом сообщил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. <...> Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу», – сказал он.

Примаков добавил, что пока прекратился и набор студентов из Сирии из-за трудностей идентификации человека и проверки их документов. Квота правительства РФ набирается за счет сирийских студентов, которые уже учатся в России и собираются перейти на следующий этап обучения. Кандидатуры тех сирийцев, которые находятся вне своей страны, также рассматриваются.

17 февраля в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с Примаковым. Главной темой встречи стала совместная работа Фонда Росконгресс и Россотрудничества. Стороны договорились о системном взаимодействии по контентному наполнению Русских домов в зарубежных странах. Кобяков тогда отмечал, что Русские дома – это места, «напоминающие о Родине всем российским гражданам, проживающим за рубежом, их точки притяжения, которые позволяют быть в курсе событий, происходящих в России».

6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Глава Россотрудничества подтвердил получение ноты и заявил, что власти Азербайджана потребовали от Русского дома в Баку освободить помещение в течение 1,5 месяца. Примаков подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.

8 декабря 2024 г. сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Башара Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны. 28 января делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск. Это был первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных