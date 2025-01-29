Новые власти Сирии отменили конституцию 2012 года

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут говорил, что вскоре будет установлено «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».