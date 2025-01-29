Новые власти Сирии отменили конституцию 2012 года

Новые власти Сирии отменили конституцию 2012 годаВременно исполняющим обязанности президента стал Ахмад аш-Шараа
Новые власти Сирии объявили об отмене конституции страны, принятой в 2012 г., сообщает местное агентство SANA.
Глава новой администрации Сирии Ахмад аш-Шараа объявлен временно исполняющим обязанности президента на переходный период. Именно он сформирует временный парламент, который также будет выполнять свои функции до принятия новой конституции и вступления ее в силу.
Кроме того, были распущены партия Арабского социалистического возрождения и все партии Национального прогрессивного фронта. Все их активы вернут государству, а воссоздавать их теперь запрещено. Расформированы также все силовые ведомства и службы безопасности, связанные с правительством Башара Асада.
Новые сирийские власти распустили армию, а новые вооруженные силы будут восстановлены «на национальной основе». Все военные группировки, политические и гражданские революционные органы будут интегрированы в государственные институты.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут говорил, что вскоре будет установлено «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в контакте с новым руководством Сирии, отвечая на вопрос про статус российской базы в сирийском порту Тартус. «Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии», – сказал он.
21 января стало известно о расторжении сирийскими властями соглашения с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус. Риад Джуди, директор таможенного управления провинции Тартус, заявил, что правительство работает над реструктуризацией порта и планирует восстановить его полноценную работу. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что ведутся переговоры с Россией о будущем военных баз РФ в республике, однако окончательное решение еще не принято.
28 января в Дамаске прошли переговоры российской межведомственной делегации с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать. Он отметил также, что на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет.
Делегация также выразила признательность за то, что российские граждане и объекты не пострадали ввиду событий последних недель.
28 января делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск. В состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это был первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.