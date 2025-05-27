Россия направила ноту в МИД Эстонии после осквернения памятника

Фигуру солдата испачкали белой краской, а на монументе по обе стороны от нее появились надписи на эстонском языке «участник депортаций», сообщала газета Postimees. Городские власти тогда заявили, что это не первый случай вандализма в отношении монумента. После инцидента были задержаны подростки, причастные к осквернению памятника.