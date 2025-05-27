Россия направила ноту в МИД Эстонии после осквернения памятника
Москва направила министерству иностранных дел Эстонии ноту с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому войну-освободителю в Таллине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11 мая на монументе «Алеша» в Таллине были обнаружены белое пятно и оскорбительная надпись, напомнила Захарова. Она уточнила, что после инцидента памятник привели в надлежащий вид, а в МИД республики была направлена нота с требованием привлечь виновных к ответственности.
Фигуру солдата испачкали белой краской, а на монументе по обе стороны от нее появились надписи на эстонском языке «участник депортаций», сообщала газета Postimees. Городские власти тогда заявили, что это не первый случай вандализма в отношении монумента. После инцидента были задержаны подростки, причастные к осквернению памятника.