Офис Зеленского: предложения Киева США касаются только прекращения огня
Предложения Украины, переданные Соединенным Штатам в рамках обсуждения урегулирования конфликта с Россией, касаются исключительно начала процесса прекращения огня. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Брусило.
«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», – отметил он в эфире украинского телемарафона (цитата по «РИА Новости»).
Брусило уточнил, что среди следующих шагов может быть обсуждение обмена пленными. При этом он подчеркнул, что Киев не готов признать юридическое вхождение Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщал, что украинская сторона передала США документ с условиями для возможного мирного урегулирования с Россией. Келлог также отмечал, что следующий этап дипломатического взаимодействия может включать новый раунд переговоров, потенциально в Женеве. Точные сроки пока не называются.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях и после этого переговоры продолжатся.