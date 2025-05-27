Офис Зеленского: предложения Киева США касаются только прекращения огня

«От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», – отметил он в эфире украинского телемарафона (цитата по «РИА Новости»).