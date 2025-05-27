Келлог: США получили от Украины перечень условий по урегулированию конфликта
Украинская сторона передала США документ с условиями для возможного мирного урегулирования с Россией, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Мы получили его от украинской стороны», – заявил Келлог (цитата по ТАСС). По его словам, теперь Белый дом ожидает аналогичный список от Москвы, после чего обе позиции могут быть объединены для дальнейшей работы.
Келлог отметил, что следующий этап дипломатического взаимодействия может включать новый раунд переговоров, потенциально в Женеве. Точные сроки пока не называются.
Спецпредставитель ранее заявлял, что встреча президентов США, России и Украины Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения. Келлог добавил, что провести переговоры в Ватикане не хотела российская сторона, поэтому для следующего раунда переговоров рассматривается Женева.
Представители ряда европейских стран, как стало известно ранее, предложили организовать встречу России и Украины в Женеве. При этом союзники Киева считают, что саммит в Швейцарии должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде, писала газета La Repubblica.