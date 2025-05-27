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Украина еще не сформировала состав делегации для следующей встречи с РФ

Ведомости

Украинская сторона еще не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с представителями России. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило.

Он отметил, что состав делегации будет определен после того, как будет сформирован перечень вопросов, которые будут обсуждаться в ходе переговоров.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях и после этого переговоры продолжатся.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщал, что Украина передала американской стороне документ с условиями для возможного мирного урегулирования с Россией. По его словам, теперь Белый дом ожидает аналогичного списка от Москвы, после чего обе позиции могут быть объединены для дальнейшей работы.

Келлог отметил, что следующий этап дипломатического взаимодействия может включать новый раунд переговоров, возможно, в Женеве. Точные сроки пока не называются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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