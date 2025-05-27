Украина еще не сформировала состав делегации для следующей встречи с РФ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщал, что Украина передала американской стороне документ с условиями для возможного мирного урегулирования с Россией. По его словам, теперь Белый дом ожидает аналогичного списка от Москвы, после чего обе позиции могут быть объединены для дальнейшей работы.