Украина еще не сформировала состав делегации для следующей встречи с РФ
Украинская сторона еще не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с представителями России. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило.
Он отметил, что состав делегации будет определен после того, как будет сформирован перечень вопросов, которые будут обсуждаться в ходе переговоров.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Мединский заявлял, что Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях и после этого переговоры продолжатся.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщал, что Украина передала американской стороне документ с условиями для возможного мирного урегулирования с Россией. По его словам, теперь Белый дом ожидает аналогичного списка от Москвы, после чего обе позиции могут быть объединены для дальнейшей работы.
Келлог отметил, что следующий этап дипломатического взаимодействия может включать новый раунд переговоров, возможно, в Женеве. Точные сроки пока не называются.