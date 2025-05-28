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Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит с детским стишком

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию оппозиционных медиа Дагестана на ее поездку в Махачкалу со строчкой из стихотворения писателя Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Немного напоминает детский стишок "Где это видано, где это слыхано"», – написала она

Тем не менее, Захарова положительно оценила опыт посещения Махачкалы. Она рассказала, что руководство и жители республики окружили ее и журналистов, прибывших с ней, заботой и вниманием. 

В ответ на шуточное предложение заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры она ответил, что была бы не против самозаточиться, но «как говорится, "институт, экзамены, сессия"».

Одним из сообщение дагестанских оппозиционных СМИ, на которые отвечала Захарова, было о том, что мессенджер Telegram начал работать в республике без VPN-сервисов. Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству Дагестана, говорил, что это случилось еще неделю тому назад, но заметили это только сегодня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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