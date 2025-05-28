Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит с детским стишком
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию оппозиционных медиа Дагестана на ее поездку в Махачкалу со строчкой из стихотворения писателя Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Немного напоминает детский стишок "Где это видано, где это слыхано"», – написала она
Тем не менее, Захарова положительно оценила опыт посещения Махачкалы. Она рассказала, что руководство и жители республики окружили ее и журналистов, прибывших с ней, заботой и вниманием.
В ответ на шуточное предложение заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры она ответил, что была бы не против самозаточиться, но «как говорится, "институт, экзамены, сессия"».
Одним из сообщение дагестанских оппозиционных СМИ, на которые отвечала Захарова, было о том, что мессенджер Telegram начал работать в республике без VPN-сервисов. Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству Дагестана, говорил, что это случилось еще неделю тому назад, но заметили это только сегодня.