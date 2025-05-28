Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит с детским стишком

Одним из сообщение дагестанских оппозиционных СМИ, на которые отвечала Захарова, было о том, что мессенджер Telegram начал работать в республике без VPN-сервисов. Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству Дагестана, говорил, что это случилось еще неделю тому назад, но заметили это только сегодня.