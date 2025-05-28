Правительство утвердило планы по снижению объема вредных выбросов в атмосферу

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 г. в 12 городах. С 1 сентября 2023 г. к эксперименту по квотированию вредных выбросов к 12 городам подключились еще 29 из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока. Ключевая задача проекта – достичь двукратного сокращения объема опасных атмосферных выбросов к 2030 г. по сравнению с 2020 г. Для реализации поставленной цели предусмотрены мероприятия по экологизации промышленности, коммунального хозяйства и транспортного сектора.