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Правительство утвердило планы по снижению объема вредных выбросов в атмосферу

Ведомости

Правительство России утвердило комплексные планы по снижению вредных выбросов в атмосферу в городах, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», сообщили в Telegram-канале кабмина.

В регионах пройдет модернизация предприятий промышленности, перевод частных жилых домов на более экологичные виды отопления (газовое или электрическое), монтаж твердотопливных котлов с высоким КПД. В городах также отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта.

Программа коснется городских округов Ачинск и Лесосибирск Красноярского края, Уссурийский Приморского края, Кемеровский Кемеровской области, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, Усолье-Сибирское Иркутской области, а также городского поселения Селенгинское (Бурятия) и рабочем поселке Чегдомын (Хабаровский край).

Меры будут применены за счет средств федерального и регионального бюджетов. Кроме того, будут использованы внебюджетные средства в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 г. в 12 городах. С 1 сентября 2023 г. к эксперименту по квотированию вредных выбросов к 12 городам подключились еще 29 из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока. Ключевая задача проекта – достичь двукратного сокращения объема опасных атмосферных выбросов к 2030 г. по сравнению с 2020 г. Для реализации поставленной цели предусмотрены мероприятия по экологизации промышленности, коммунального хозяйства и транспортного сектора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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