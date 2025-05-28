Правительство утвердило планы по снижению объема вредных выбросов в атмосферу
Правительство России утвердило комплексные планы по снижению вредных выбросов в атмосферу в городах, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», сообщили в Telegram-канале кабмина.
В регионах пройдет модернизация предприятий промышленности, перевод частных жилых домов на более экологичные виды отопления (газовое или электрическое), монтаж твердотопливных котлов с высоким КПД. В городах также отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта.
Программа коснется городских округов Ачинск и Лесосибирск Красноярского края, Уссурийский Приморского края, Кемеровский Кемеровской области, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, Усолье-Сибирское Иркутской области, а также городского поселения Селенгинское (Бурятия) и рабочем поселке Чегдомын (Хабаровский край).
Меры будут применены за счет средств федерального и регионального бюджетов. Кроме того, будут использованы внебюджетные средства в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».
Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 г. в 12 городах. С 1 сентября 2023 г. к эксперименту по квотированию вредных выбросов к 12 городам подключились еще 29 из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока. Ключевая задача проекта – достичь двукратного сокращения объема опасных атмосферных выбросов к 2030 г. по сравнению с 2020 г. Для реализации поставленной цели предусмотрены мероприятия по экологизации промышленности, коммунального хозяйства и транспортного сектора.