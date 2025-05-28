ТАСС: Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины

Представитель швейцарского МИДа Валентин Клива отказался отвечать на заявления о возможности проведения следующей встречи РФ и Украины в Женеве. Тем не менее, Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.