ТАСС: Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины
Швейцарская Женева не станет площадкой для следующей встречи представителей РФ и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что такое решение было принято из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщал, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве. По его словам, переговоры на таком уровне будут возможны, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.
Представитель швейцарского МИДа Валентин Клива отказался отвечать на заявления о возможности проведения следующей встречи РФ и Украины в Женеве. Тем не менее, Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.