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Швейцария поддерживает связь на разных уровнях по украинскому вопросу

Ведомости

Представитель швейцарского МИДа Валентин Клива отказался отвечать на заявления о возможности проведения следующей встречи РФ и Украины в Женеве. Об этом он сообщил РБК.

Тем не менее, Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщал, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве. По его словам, переговоры на таком уровне будут возможны, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.

МИД России 27 мая сообщил, что подготовка меморандума по Украине продолжается. Ожидается, что после завершения работы над документом российская сторона передаст его Киеву. В меморандуме Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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