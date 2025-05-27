Швейцария поддерживает связь на разных уровнях по украинскому вопросу

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщал, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве. По его словам, переговоры на таком уровне будут возможны, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.