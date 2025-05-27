Швейцария поддерживает связь на разных уровнях по украинскому вопросу
Тем не менее, Швейцария «готова предложить свои добрые услуги», сказал Клива. Он добавил, что Берн поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросу урегулирования украинского конфликта на разных уровнях.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News сообщал, что встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве. По его словам, переговоры на таком уровне будут возможны, когда российская сторона передаст свои условия для заключения мирного соглашения.
МИД России 27 мая сообщил, что подготовка меморандума по Украине продолжается. Ожидается, что после завершения работы над документом российская сторона передаст его Киеву. В меморандуме Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.