В исполкоме ЕР прошла встреча с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»

Конкурс стартовал 27 ноября. Впервые такой проект проводился в 2020 г. перед парламентскими выборами 2021 г. По словам одного из собеседников «Ведомостей», проект является «социальным лифтом», который дает возможности в том числе для будущих кандидатов в депутаты Госдумы 2026 г. Проект реализуется по поручению главы государства «с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду».