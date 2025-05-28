В исполкоме ЕР прошла встреча с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»
В Центральном исполкоме «Единой России» секретарь Генсовета партии Владимир Якушев провел встречу с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика».
Якушев рассказал, что в конкурсе принимают участие много опытных и состоявшихся людей. Он считает, что они делают это с целью расширить собственные горизонты. «Единая Россия» видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов в 2026 г.
«Единая Россия» готова помочь финалистам «Лидеры России. Политика» быстро освоиться в партийном пространстве и подготовиться к предстоящим избирательным кампаниям, добавил он.
Секретарь Генсовета партии рассказал финалистам конкурса об истории «Единой России», ее основных институтах, народной программе и др. Говоря о партийной структуре, он сообщил, что сейчас членами партии являются 2,6 млн человек. Отдельно секретарь Генсовета отметил, что региональные отделения партии возглавляют более 50 глав регионов.
Конкурс стартовал 27 ноября. Впервые такой проект проводился в 2020 г. перед парламентскими выборами 2021 г. По словам одного из собеседников «Ведомостей», проект является «социальным лифтом», который дает возможности в том числе для будущих кандидатов в депутаты Госдумы 2026 г. Проект реализуется по поручению главы государства «с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду».