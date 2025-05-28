Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – говорится в сообщении.
2 июня ожидается второй раунд российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле. С предложением об этом выступил Лавров вечером 28 мая. Предполагается, что на новой встрече стороны обсудят проекты меморандума по урегулированию конфликта.
Встречи делегаций РФ и Украины возобновились с 16 мая. По итогам первого раунда стороны, в частности, договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.