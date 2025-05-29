Посланник президента США поднял американский флаг над своей резиденцией в Сирии
Спецпосланник президента США по Сирии Томас Баррак поднял американский флаг над резиденцией посла впервые с момента закрытия посольства в феврале 2012 г. Об этом сообщает Reuters.
«Намерение Америки и видение президента заключаются в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не выдвигая требований, не ставя условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре», – заявил Баррак.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали в отношении Сирии со времен правления бывшего президента арабской республики Башара Асада. Он указал, что на решение повлияли консультации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
27 мая министерство финансов США сообщило, что Вашингтон разрешил проведение ранее запрещенных операций с Сирией, выдав соответствующую лицензию. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует отмену американских санкций против Сирии, поскольку от них страдал сирийский народ.