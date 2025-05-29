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Посланник президента США поднял американский флаг над своей резиденцией в Сирии

Ведомости

Спецпосланник президента США по Сирии Томас Баррак поднял американский флаг над резиденцией посла впервые с момента закрытия посольства в феврале 2012 г. Об этом сообщает Reuters.

«Намерение Америки и видение президента заключаются в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не выдвигая требований, не ставя условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре», – заявил Баррак.

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали в отношении Сирии со времен правления бывшего президента арабской республики Башара Асада. Он указал, что на решение повлияли консультации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

27 мая министерство финансов США сообщило, что Вашингтон разрешил проведение ранее запрещенных операций с Сирией, выдав соответствующую лицензию. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует отмену американских санкций против Сирии, поскольку от них страдал сирийский народ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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