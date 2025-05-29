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Конгрессмен предложил создать комитет по расследованию сокрытия рака Байдена

Ведомости

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил учредить спецкомитет по расследованию сокрытия факта ухудшения здоровья бывшего президента США Джо Байдена. Он внес соответствующий законопроект, передает РБК.

По мнению Картера, спецкомитет должен выяснить, скрывали ли приближенные Байдена диагностированный рак. В связи с этим конгрессмен призвал провести расследование против бывшего вице-президента США Камалы Харрис и бывшей первой леди Джилл Байден.

Целью расследования он назвал то, что «американский народ заслуживает знать правду, кто управлял Белым домом во время пребывания Байдена на посту президента».

18 мая стало известно, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы в мае. Телеканал CNN передавал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью The Washington Free Beacon выразил предположение, что Байдену осталось жить до 1,5 лет. При этом Джексон выразил надежду, что врачам удастся эффективно вылечить экс-президента и он «проживет еще много-много лет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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