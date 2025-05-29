Конгрессмен предложил создать комитет по расследованию сокрытия рака Байдена

18 мая стало известно, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы в мае. Телеканал CNN передавал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.