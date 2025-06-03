Медведев поздравил с днем рождения бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
В ходе телефонного разговора зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщили ТАСС в секретариате зампреда.
Кастро исполнилось 94 года. Медведев пожелал ему крепкого здоровья, успехов и энергии для продолжения деятельности на благо кубинского народа. Зампред Совбеза также передал Кастро привет от президента РФ Владимира Путина.
В ходе разговора Медведев отметил личный вклад экс-главы Кубы в развитие стратегического партнерства страны с Россией.
7 мая Путин провел переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле. В начале встречи российский лидер поблагодарил кубинского коллегу за участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также напомнил, что Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом. Тогда глава РФ попросил передать самые теплые пожелания и привет Кастро.