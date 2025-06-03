Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил ВСУ

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил <...>. Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – «Ведомости») и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек», – сказал он.