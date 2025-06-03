Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил ВСУ

Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил ВСУДо этого генерал ушел с поста командующего сухопутными войсками после удара по полигону ВСУ
Генерал-майор Михаил Драпатый, двумя днями ранее ушедший с поста командующего сухопутных войск Украины, назначен командующим объединенных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своей видеообращении.
«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил <...>. Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – «Ведомости») и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек», – сказал он.
1 июня Драпатый объявил об отставке с должности командующего сухопутных войск Украины. Сам он объяснил решение «личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне».
Речь идет об ударе по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области. Минобороны РФ показало кадры удара вечером 1 июня. Украинские сухопутные войска заявляли о 12 погибших и 60 пострадавших.
Минобороны сообщало об ударе по этому полигону и 1 марта. Уточнялось, что удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В военном ведомстве заявляли о 150 погибших украинский военных, включая до 30 иностранных инструкторов.