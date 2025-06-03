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Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил ВСУ

До этого генерал ушел с поста командующего сухопутными войсками после удара по полигону ВСУ
Ведомости

Генерал-майор Михаил Драпатый, двумя днями ранее ушедший с поста командующего сухопутных войск Украины, назначен командующим объединенных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своей видеообращении.

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил <...>. Что касается сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК (аналог военкомата – «Ведомости») и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек», – сказал он.

1 июня Драпатый объявил об отставке с должности командующего сухопутных войск Украины. Сам он объяснил решение «личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне». 

Речь идет об ударе по палаточному лагерю 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области. Минобороны РФ показало кадры удара вечером 1 июня. Украинские сухопутные войска заявляли о 12 погибших и 60 пострадавших.

Минобороны сообщало об ударе по этому полигону и 1 марта. Уточнялось, что удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В военном ведомстве заявляли о 150 погибших украинский военных, включая до 30 иностранных инструкторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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