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Трамп просил Путина не отвечать на недавнюю атаку Киева по аэродромам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил главу РФ Владимира Путина не давать ответ на атаку с использованием FPV-дронов со стороны киевского режима по аэродромам в ряде регионов России.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», – рассказал Трамп в разговоре с журналистами.

Трамп отметил, что недоволен эскалацией конфликта на Украине, но все еще верит в его мирное урегулирование. При этом он подчеркнул, что понимает, почему лидер России отвечает ударами на недавнюю атаку. «Его ударили сильно, и, по-моему, он не шутит», – добавил президент.

Кроме того, американский лидер заявил, что в его голове есть «крайний срок» для того, чтобы страны урегулировали конфликт. В противном случае он пообещал проявить жесткость как к России, так и к Украине и ввести санкции.

1 июня дроны начали вылетать из фур, тайно расположенных у военных объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. В остальных регионах все атаки были отражены. Пострадавших среди военных и гражданского персонала не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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