Трамп просил Путина не отвечать на недавнюю атаку Киева по аэродромам
Президент США Дональд Трамп заявил, что просил главу РФ Владимира Путина не давать ответ на атаку с использованием FPV-дронов со стороны киевского режима по аэродромам в ряде регионов России.
«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», – рассказал Трамп в разговоре с журналистами.
Трамп отметил, что недоволен эскалацией конфликта на Украине, но все еще верит в его мирное урегулирование. При этом он подчеркнул, что понимает, почему лидер России отвечает ударами на недавнюю атаку. «Его ударили сильно, и, по-моему, он не шутит», – добавил президент.
Кроме того, американский лидер заявил, что в его голове есть «крайний срок» для того, чтобы страны урегулировали конфликт. В противном случае он пообещал проявить жесткость как к России, так и к Украине и ввести санкции.
1 июня дроны начали вылетать из фур, тайно расположенных у военных объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. В остальных регионах все атаки были отражены. Пострадавших среди военных и гражданского персонала не было.