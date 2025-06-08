Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло девяти

Ранее за ночь в небе над столичным регионом были сбиты семь беспилотников. Первый из них Собянин упомянул в 3:47 по московскому времени. Два следующих уничтожили в течение часа — в 4:19 и 4:30. О четвертом мэр сообщил в 5:59 утра, еще о трех – в 6:51.