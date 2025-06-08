Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло девяти
Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество дронов, пытавшихся атаковать город за ночь, достигло девяти.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее за ночь в небе над столичным регионом были сбиты семь беспилотников. Первый из них Собянин упомянул в 3:47 по московскому времени. Два следующих уничтожили в течение часа — в 4:19 и 4:30. О четвертом мэр сообщил в 5:59 утра, еще о трех – в 6:51.
Над Москвой ночью 7 июня сбили пять БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что ночью и днем 6 июня в регионе были сбиты девять беспилотников. Из них большую часть уничтожили еще на подлете. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, они доставлены в больницу. При атаке также были повреждены частный дом и автомобиль.