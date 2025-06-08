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Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло девяти

Ведомости

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество дронов, пытавшихся атаковать город за ночь, достигло девяти.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее за ночь в небе над столичным регионом были сбиты семь беспилотников. Первый из них Собянин упомянул в 3:47 по московскому времени. Два следующих уничтожили в течение часа — в 4:19 и 4:30. О четвертом мэр сообщил в 5:59 утра, еще о трех – в 6:51.

Над Москвой ночью 7 июня сбили пять БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что ночью и днем 6 июня в регионе были сбиты девять беспилотников. Из них большую часть уничтожили еще на подлете. В СНТ «Юбилейный» в Истре осколочные ранения получили мужчина и женщина, они доставлены в больницу. При атаке также были повреждены частный дом и автомобиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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